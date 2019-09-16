台南新學校動土 黃偉哲：安南區發展需求

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市政府規劃在安南區設立的九份子國民中小學新建工程今天動土，台南市長黃偉哲表示，雖面臨少子化現象，但安南區發展快速，Google也將在此設廠，有必要滿足居民就學需求。

台南市政府教育局指出，九份子國中小位於完成不久的九份子重劃區內，鄰近學區僅有海佃和安慶國小兩校。經地方爭取多年，市府編列約新台幣6億元經費設校，滿足未來重劃區發展後，進駐人口衍生的學生就讀需求。並因應九年一貫國民教育施行，創台南之先設立全市第一所國民中小學。

黃偉哲表示，安南區近年來的發展有目共睹，已經有很多人口移入，Google也宣布將在安南區的台南科技工業區興建資料中心，可望會再帶來很多周邊效益。九份子重劃區現在的土地炙手可熱，人口將會再大幅增加，希望九份子國民中小學能如期、如質完成設校。

黃偉哲說，雖然在少子化的情形下，台南市有些在10幾、20幾年前擁有90班、100班的大型學校，現在可能只剩下30、40班。但在人口往某個區塊移動的情形下，仍要滿足當地的就學需求。例如永康區鹽行國中、以及今天動土的九份子國中小等新學校，市府會全力做好。

台南市教育局指出，九份子國中小新建工程是低碳社區的指標性工程，完工後將是符合9項綠建築指標的鑽石級綠建築永續生態校園。硬體建設是以國中18班、國小24班、幼兒園2班的規模進行規劃，預定民國110年8月完工，於110學年度正式設校招生。（編輯：林沂鋒）1080916