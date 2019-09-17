震後重建完工 台南幸福大樓住戶入新厝

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市歸仁區幸福大樓在2016年的0206地震中嚴重傾斜，經市府協助住戶原地拆除重建，工程今天竣工。住戶歷經艱困的重建過程等到新家完成，雖然感到開心，但心情也很複雜。

台南市政府都市發展局指出，幸福大樓原本為7層樓的電梯華廈，在地震後嚴重傾斜，所幸未造成傷亡。為避免建物危害持續擴大，市府團隊於一個月內拆除完成。

台南市都發局指出，原本大樓設計共11戶，但原地重建意見不同；市府先協調完成土地分割，有意願重建的住戶與市府合作進行重建工作。重建後的大樓仍為7層樓，戶數減為6戶，1樓為公共設施，2至7樓採一層一戶配置。這是台南市參加危老重建公私合作的第一棟大樓，後續住戶可享有稅捐優惠。

出席竣工剪綵儀式的內政部營建署長吳欣修表示，3年前地震發生時他在台南市政府任職，當時幸福大樓現場只能用一片凌亂來形容。而後續的重建過程並不順利，現在好不容易完工，相信能成為台南市地震後重建工程的指標性建物。

黃偉哲表示，幸福大樓重建雖在他的任內完成，但過程其實要歸功於賴清德、李孟諺兩名前市長的努力；再加上有社會捐助的善款協助，讓各界見證台南是一個有愛的城市。

賴清德在上午提前在剪綵儀式開始前一個多小時抵達現場，向到場的住戶表達祝福後隨即離開。他說，很高興受災戶的新居落成，更感謝社會各界在台南遭遇嚴重地震時伸出援手。市政府團隊也相當努力，克服難關。

住戶代表黃楷文說，能夠回到這個家當然感到很開心；但想起重建過程中面臨的種重困難、還要跑法院，心裡百感交集。如果沒有賴清德和台南市政府強力協助，恐怕重建仍遙遙無期，因此今天特別邀請賴清德回來看看。（編輯：林沂鋒）1080917