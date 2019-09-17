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國產雜糧十大經典體驗路線 台東關山鎮農會奪冠

最新更新：2019/09/17 19:11
中華民國農會主辦「2019國產雜糧10大經典體驗路線」提案競賽，評選結果由台東關山鎮農會榮獲第一名，圖為民眾穿上布農族服飾，體驗用腳搓小米的原民文化。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月17日
中華民國農會主辦「2019國產雜糧10大經典體驗路線」提案競賽，評選結果由台東關山鎮農會榮獲第一名，圖為民眾穿上布農族服飾，體驗用腳搓小米的原民文化。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月17日

（中央社記者李先鳳台東縣17日電）大糧倉計畫「國產雜糧十大經典體驗路線」評選結果出爐，台東關山鎮農會榮獲第一名，太麻里農會獲得優選，台東縣政府表示，兩個農會擠進前十名，並一舉拿下冠軍，十分難得，台東值得一遊又有好吃農產。

台東縣政府農業處指出，大糧倉計畫是由農會、農會輔導雜糧種植農民及雜糧集團產區經營者組隊參加，以地產地消、消費者教育、食材利用、農事體驗為活動內容，針對消費者規劃食材產地拜訪、食農教育體驗活動等遊程企劃，再由中華民國農會評選出「國產雜糧十大經典體驗路線」，豐富食農教育多元化並促進民眾對雜糧產業有進一步的認識。

關山鎮農會結合崁頂部落提出「大米小米打獵趣」，規劃布農族文化狩獵的陷阱製作、搗小米體驗，再到米國學校認識關山好米製作、體會農村生活及品嘗傳統的碗公飯。由於活動內容具創新性、完整性及可行性，獲得評審肯定，一舉拿下全國第一名、獲獎金新台幣6萬元。

太麻里地區農會則以愛上「藜不開米」之旅拿下優等獎、獎金3萬元，計畫從紅藜與小米的故事出發，以當地排灣族文化、青年會文化、嫁娶文化讓遊客體驗；安排音樂課「原住民傳統歌謠教唱」、家政課「紅藜麻糬手作體驗」、美術課「祝福小米吊飾DIY」及體育課「傳統文化射箭體驗」，內容生動活潑有趣。（編輯：陳清芳）1080917

中華民國農會「國產雜糧10大經典體驗路線」評選結果出爐，太麻里地區農會以愛上「藜不開米」之旅，帶領民眾體驗當地排灣族文化，獲優選肯定。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月17日
中華民國農會「國產雜糧10大經典體驗路線」評選結果出爐，太麻里地區農會以愛上「藜不開米」之旅，帶領民眾體驗當地排灣族文化，獲優選肯定。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月17日
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