丟丟銅蘭城音樂節 菜市場也能欣賞異國演出

（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）由宜蘭市公所主辦的2019丟丟銅蘭城國際音樂節10月16日至20日登場，12個受邀的外國團隊將在市區菜市場與商家駐點演出，讓逛菜市場的民眾也能聽到美國爵士樂。

今年邁入第5年的2019丟丟銅蘭城國際音樂節10月16日起一連5天，在宜蘭市登場，市公所邀請12個外國音樂團隊演出。

市公所今天在「幸福轉運站」舉辦「宜蘭青旅行地圖」記者會，邀請日本音樂家東風平高根和台灣演奏家劉佳盈和林曉珊，分別演奏旅行風情樂曲，為國際音樂節暖身。

宜蘭市文化發展所表示，「宜蘭青旅行地圖」就是結合音樂會與輕旅行的地圖，遊客可根據國際音樂節活動手冊或是官網資訊，按圖索驥體驗特色商店與聽音樂，給予遊客不一樣的旅行心情和經驗。

宜蘭市長江聰淵說，為了更深入文化交流，今年丟丟銅蘭城國際音樂節除邀請12個外國音樂團隊在宜蘭演藝廳與宜蘭運動公園室內體育館演出之外，這些團隊也將分別在傳統市場、釣蝦場、中藥行、咖啡館共14處庶民生活圈與商家駐點演出，這些都是驚奇，希望以一連串的驚奇串成民眾或是遊客對宜蘭的新印象。（編輯：張銘坤）1080919