聲援香港反送中 中市立委參選人莊競程設藍儂牆

聲援香港反送中，民進黨徵召台中市立委第5選區（北、北屯區）參選人莊競程25日在競選總部啟用連儂牆，歡迎民眾留言表達心聲。（莊競程總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年9月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）香港反送中行動引起國際關切，民進黨徵召台中市立委第5選區參選人莊競程今天在競選總部啟用藍儂牆，提供民眾表達心聲，隨即有民眾貼上「香港加油」「台灣加油」等貼紙。

台中市立委第5選區（北區、北屯區）參選人莊競程表示，藍儂牆在香港發音為「連儂牆」，2014年香港雨傘革命期間，「連儂牆」首次出現在香港政府總部、立法機關附近，民眾將寫著感想或圖畫的便利貼及相關文宣品張貼在牆上。

莊競程指出，他在2014年時，看到太陽花學運如火如荼展開時，心中於是燃起一股疼惜台灣這塊土地的熱情，也是在當年，他加入了民進黨，投入守護台灣民主的行列。

莊競程說，今天看到中國不斷在外交及經濟上打壓台灣，最近香港民眾為了「反送中」走上街頭，爭取自己的權益，面對中共威脅，台灣更是不能置身事外。一旦台灣沒了，變成今天的香港，台灣的民主自由將會被徹底破壞。

藍儂牆首日啟用，就有不少民眾前往表達心聲，其中民眾陳先生則在看板上寫上「堅持」二字，他表示，雖然無法提供香港反送中運動任何實質的協助，但是精神上會全力予以支持，也希望香港民眾能夠堅持下去，相信有一天一定能撥雲見日。

另外一名林先生也指出，中共打壓香港反送中運動，顯示中國所謂「一國兩制」根本就是一場騙局，台灣民眾如果再不覺醒，只怕台灣就會成為下一個香港。（編輯：謝雅竹）1080925