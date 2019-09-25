更多編輯台推薦新聞：
專訪／推動挺台法案 美參議員：友邦背棄台灣將有後果
政治

專訪／推動挺台法案 美參議員：友邦背棄台灣將有後果

骨瘦如柴令人心碎 斯里蘭卡70歲母象去世
國際

骨瘦如柴令人心碎 斯里蘭卡70歲母象去世

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

金門觀光處拜會陸方 爭取小三通陸客團體旅遊

最新更新：2019/09/25 18:52

（中央社金門25日電）為爭取陸客團赴金門旅遊，金門縣府觀光處長丁健剛24日至26日赴大陸福州與廈門兩地拜會，期盼能在團客旅遊、旅遊政策面及觀光活動合作等事宜，能給予更多的支持與善意。

觀光處新聞稿表示，丁健剛一行人24日下午拜會廈門市台港澳事務辦公室與文化和旅遊局，今天則是赴福州拜會福建省台港澳事務辦公室與文化和旅遊廳。雙方就近期就「團體旅遊」、「陸客自由行」、「人道救援」、「旅遊品質」、「購物月」、「金廈旅遊節」等議題，進行討論與洽談合作細節。

據統計，9月1到20日小三通陸客入出境7059人次，較去年同期2萬9670人次，減少2萬2611人次，衰退76.21%。縣府樂見海西20城市自由行的好消息，並朝「致力調整旅遊體質」、「金廈建立旅遊人道救援處理機制」等面向持續努力。

另外，金門也力爭陸方「開放相關旅遊政策」。新聞稿表示，一則因目前大陸團體旅遊人數仍有配額限制，希望持續向大陸有關當局發聲，爭取放寬或免除陸客團來金配額限制。

二，金廈旅遊節行之有年，以活動結合旅遊模式，新興旅遊態樣廣受喜愛，也希望廈門市文旅局持續鼓勵大陸組團社推出新旅遊產品；三，廈門今年起開放144小時跨境免簽政策，金廈共同推動國際旅客，來廈門遊金門，共同打造多樣化旅遊模式。

大陸文化和旅遊部公告自8月1日起暫停大陸居民赴台自由行47個試點城市，重挫金門觀光業。經金門縣長楊鎮浯奔走，陸方在9月20日恢復海西地區20個城市居民，得辦理自由行赴金門旅遊，觀光市場可望回春。(編輯:孫承武)1090925

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報