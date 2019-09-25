審計處提北市決算缺失多 議會要柯文哲專案報告

（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市議會今天召開大會，由審計處報告北市府去年度總決算審核報告，因缺失較多，且市長柯文哲未列席，多名藍綠議員要求柯文哲備詢。經政黨協商，規劃10月共有3場專案報告。

台北市議會下午召開大會，並聽取審計部台北市審計處說明「107年度台北市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表」審核報告。審計處指出北市府有多項缺失待改進，像是人事費占歲出決算及自籌財源比率偏高，造成財政沉重負擔等。

藍綠等不同政黨的議員聽完報告後，皆認為審計處已針對北市府提出多項缺失，不應該只有單位首長答詢，要由柯文哲列席備詢。議長陳錦祥要求政黨協商，經過近2小時討論。市議會決議，要求柯文哲10月間赴議會專案報告3次。

議會資料顯示，柯文哲10月14日專案報告內容包含「北市重大工程及BOT案最新進度，像是中正橋改建、大巨蛋案、市場改建」等案；17日專案報告包含「房屋稅調整規劃、商圈振興計畫、電子支付推動情況、廢止印花稅因應作為」等案；24日報告內容有「107年度台北市地方總決算市政府違失檢討、市府應嚴守行政中立及黨政分際」案。

北市府副發言人戴于文表示，尊重議會決議，將安排柯文哲赴議會報告，接受議會監督。

他提到，北市重大工程建設，皆有既定流程及機制，隨時可供市民檢視，而有關印花稅議題，柯文哲支持簡政輕稅，仍希望中央政府可持續向市府溝通、說明。（編輯：李錫璋）1080925