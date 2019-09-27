民宿內房客抽菸 台東開出首張罰單

依照菸害防制治法規定，旅館、商場、餐飲店或其它供公眾消費的室內場所，除非該場所有劃設吸菸空間，否則一律禁止吸菸。台東縣衛生局日前根據旅宿業者檢舉，開出首張罰單。（樂遊民宿提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年9月27日

（中央社記者盧太城台東縣27日電）住宿客在房間內抽菸，困擾業者。台東縣衛生局日前根據旅宿業者檢舉，開出首張罰單。旅宿業者表示，住宿客在房內抽菸，相當令人頭疼，開罰後續效應有待觀察。

依照菸害防制治法規定，旅館、商場、餐飲店或其它供公眾消費的室內場所，除非該場所有劃設吸菸空間，否則一律禁止吸菸。

林姓民宿業者今天向中央社記者表示，台東每年湧入逾百萬人次的旅客，旅宿業者最害怕遇到房客不遵守規則，在房間內抽菸，日前終於有業者向台東縣衛生局提出檢舉。

台東縣衛生局指出，根據業者提供的檢舉資料，已經向住宿客開出新台幣2000元的罰單，目前尚未收到罰款，這是台東首次對住宿旅客在房內抽菸開出的罰單。

李姓民宿業者接受中央社記者訪問時表示，住宿客在房內抽菸留下的煙味讓民宿主人們要更費心整房外，還要想盡辦法在下組客人入住前除去煙味，相當令人頭疼。

他說，今年暑假向台東縣衛生局檢舉2次，指有客人在房間內抽菸。不過，第1次因為沒有經驗，檢舉沒成功；經過衛生局協助指導下，第2次終於成功，台東縣衛生局在日前開出首張罰單。

「是真的嗎」，台東縣旅館商業同業公會理事長李數奼接受中央社記者電訪時表示，聽到衛生局開出首張罰單很訝異，後續效應還要觀察。

李數奼說，住宿客在房內抽菸是旅宿業者的夢魘，在房內抽菸不僅煙味難去除，還會將菸蒂、煙灰放在馬克杯內；或是將菸頭觸在地毯上，讓業者很傷腦筋。

李數奼指出，業者想檢舉但擔心遭報復，被檢舉者會到處亂投訴，造成的傷害更大，因此業者都忍氣吞聲，現在終於有民宿業者勇敢提出檢舉，但後續效應有待觀察。

台東縣衛生局提醒業者，要記得在公共空間及房間都貼上禁菸標示標籤；在住客訂房時，要明確告知室內禁菸規定；若有發現抽菸，立刻蒐集、保留房客抽菸相關證據，還有身分、住址等相關資料。

台東縣衛生局強調，希望這次開罰案例可以提供台東旅宿業一個可以遵循的依據，也呼籲旅宿業者，務必要勇於檢舉，一起讓這個惡習在台東旅宿業絕跡，共同將台東打造為全國第一個無菸旅宿的友善城市。（編輯：戴光育）1080927