辱罵苗栗縣議員曾玟學 徐耀昌：叫他去告我啊

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣27日電）時代力量籍苗栗縣議員曾玟學昨天指苗栗縣長徐耀昌為參加午宴，質詢首日須中午前結束，引發徐耀昌不滿罵曾玟學是「小王八蛋」；徐耀昌今天更怒氣未消說，「叫他去告我啊」。

曾玟學上午接受中央社記者訪問表示，他是縣民一票一票選出，徐耀昌卻講出這種話，相當不尊重他，應公開道歉，且徐耀昌是在縣長室受訪時辱罵，非「私下與朋友聊天」，再審慎評估是否提告。

曾玟學昨天在社群網站臉書（Facebook）發文說，為讓高雄市長韓國瑜能準時傍晚6時下班，質詢採抽籤制；苗栗縣議會的苗栗縣長施政報告與質詢實際上都僅進行約2小時就結束，因為照過往慣例，縣政報告這一天是開議第1天，縣長會請局處首長與全部議員午宴。

徐耀昌上午於苗栗市拜訪人瑞受訪表示，議員喜歡問政，應好好在議會問政，這是多數決，「不是你講了就算」；年紀輕輕要懂得禮貌，卻連議會、議長都批評，這不是「小孩子」應有的作為。

是否公開道歉，他說，「我為什麼要道歉？」那是私下跟朋友聊天，表達不認同，「要不然叫他去告我啊，大家互相尊重」。

曾玟學在臉書表示，施政報告議程原有整天可質詢，卻在中午結束，他尊重徐耀昌要午宴，但下午可回議會繼續開會，有3小時質詢時間，增進公共政策討論。（編輯：李明宗）1080927