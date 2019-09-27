南投殯儀館路面重鋪 後續重點規劃擴建

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投殯儀館空間不足、柏油路面破損，縣府除規劃增建靈堂，今天再敲定重鋪2300平方公尺柏油路面，後續重點則是尋求縣議會支持殯儀館向外擴建計畫。

南投縣立南投殯儀館祭拜空間「供不應求」，就連廣場柏油路面也因車輛長期輾壓破碎不平，南投縣長林明溱今天前往踏勘，決定斥資約新台幣150萬元重新鋪設，施工面積2300平方公尺，同時指示民政處加速推動殯儀館擴建計畫，他會全力積極爭取縣議會支持。

林明溱指出，縣立殯儀館設施老舊，包括奠禮堂、小靈堂、冷凍櫃都不敷使用，且整體環境服務設施不足，傷心處理喪事的民眾往往還需忍受各種不便，縣府已規劃增建靈堂，這次再重鋪廣場柏油路面，但使用空間不足問題，只有透過整體擴建才能全面改善。

林明溱表示，縣立殯儀館東側一塊約0.8公頃縣有土地將納入殯儀館用地，規劃嶄新且空間充足公祭廳、小靈堂、停車場等設施，全案責成民政處積極推動，並由建設處協助進行使用地變更編定。

會同踏勘的縣議員曾振炎、張嘉哲說，使用縣立殯儀館的喪家常抱怨設施老舊，且夏天熱得受不了，冬天又難擋冷風，甚至雨天還會被雨水濺濕，希望縣府早日完成殯儀館擴建計畫。

近年喪葬禮儀觀念改變，選擇在殯儀館辦喪事增多，南投縣立南投殯儀館民國70年落成啟用，目前設有12間祭拜室、4間奠禮堂、38個冷凍櫃及少數臨時祭拜牌位，縣政府民政處長吳燕玲說，縣立殯儀館是早期規劃的建築與空間，確實不敷目前使用需求。（編輯：方沛清）1080927