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湧蓮寺捐6億建慈善大樓 運動中心托老幼

最新更新：2019/09/27 16:25

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市蘆洲區湧蓮寺捐款新台幣6億元興建慈善公益大樓，市長侯友宜今天代表簽約時，稱讚湧蓮寺主委陳宏昌與管委會熱心公益，回饋社會建大樓為運動休閒、公共托老與托幼中心。

湧蓮寺捐款興建慈善公益大樓簽約儀式，今天下午在市府舉行。市長侯友宜與湧蓮寺管理委員會主任委員陳宏昌簽約並與管理委員等合影。

陳宏昌致詞時表示，這是湧蓮寺第一次最大手筆的捐款，過程規劃與協調都要感謝市府團隊的幫忙，最重要的是信眾的支持與奉獻。

陳宏昌說，將來慈善公益大樓以服務三重、蘆洲地區民眾的需求為主，規劃超過8000平方公尺的停車場，還有公共托老、托幼中心，運動休閒場所、及演藝廳等設施。

侯友宜致詞時，對於湧蓮寺長期奉獻公益深表感謝，尤其，八八風災、八仙塵爆、高雄氣爆，與台南地震、花蓮震災等，湧蓮寺都捐款協助救災。湧蓮寺這次捐贈新台幣6億元，將由市府工務局新建工程處興建慈善大樓。

侯友宜表示，感謝陳宏昌帶領樂善好施、熱心公益，令人敬佩。他說，陳宏昌長年為鄉親打拚，平常就是熱心積極的人，也因為有陳宏昌的帶領，才有今天捐贈6億元的義舉，他一定要到場表達對湧蓮寺及信眾大德的感謝。

市府民政局表示，湧蓮寺每年捐款金額新台幣1000萬元以上，並發放清寒獎助學金、低收入戶物資及捐贈巡邏車等，獲得新北市績優宗教團體表揚。

民政局說，慈善公益大樓建物共地上6層、地下3層，強化三重、蘆洲地區生活機能。公益慈善大樓鄰近三民高中捷運站，還有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、閱覽室及藝文展演空間，預計民國114年完工。（編輯：方沛清） 1080927

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