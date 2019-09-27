台中購物節成效 議員質疑市府灌水

台中市議會27日進行「台中購物節檢討」專案報告，台中市議員黃守達（右）、施志昌（左）等人質疑購物節成效被灌水。中央社記者郝雪卿攝 108年9月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市議會今天進行「台中購物節檢討」專案報告，多名市議員質疑購物節成效被灌水。市府觀旅局表示，根據交通部觀光局統計資料結果，購物節確實帶動台中市的觀光人數成長。

台中市政府自7月10日至8月18日舉辦首屆台中購物節，市議會今天在臨時會中進行「台中購物節檢討」專案報告，經發局表示，期間登錄APP的發票消費金額就超過25億元。另外統計觀光景點旅遊人次，7月比去年同期成長11%、8月則成長3.9%，發揮良好行銷成效。

市府的檢討報告，引發台中市議員黃守達、施志昌、江肇國、林德宇的質疑。黃守達對照今年與去年7月份的旅遊人次，發現有許多觀光景點都有下降趨勢，包括科博館、國美館、高美濕地、麗寶樂園、霧峰林家花園、武陵農場、福壽山農場、梨山休憩區等，他認為，由此可見，台中購物節根本毫無成效。

施志昌則認為，台中購物節也跟炒股一樣，基本面不好，沒有扎實的將台中景點做最好宣傳、改善，讓台中觀光去處真正能吸引人，外地人甚至外國人又怎麼會來台中旅遊，等活動過後馬上爆出台中有20家飯店求售的消息，代表飯店業者完全不看好台中的觀光前景。

林德宇說，25億元究竟是台中市民的日常消費，還是因為購物節刺激出來的外部效益而增加的，市府完全說不清，沒有這樣的數據還敢來報告。

江肇國建議市府，還是要打出「好玩好買」的特色，甚至結合台中市既有的爵士音樂節或媽祖文化節來舉辦，請市府可以思考。

市府觀旅局表示，根據交通部觀光局統計資料結果，市府舉辦台中購物節活動，確實帶動台中市的觀光人數成長，明年若續辦，觀旅局將更努力提升成效。

觀旅局指出，台中市今年上半年旅館新設立17家，台中市目前已有500家旅宿業，這些數據顯示市場面持續看好台中觀光發展榮展。對於少數旅館因轉型、業主年邁等私人因素經營權轉手易主，實屬自由市場機制運作。（編輯：謝雅竹）1080927