929高雄聲援香港晚會 高市警力優勢部署

（中央社記者程啟峰高雄28日電）凹仔底神農路段舉辦「929高雄聲援香港晚會」經轄區高市鼓山警分局核定許可舉辦；警方今天表示，規劃優勢警力，加強現場秩序維安與交通疏導，不容任何人藉機滋事。

高雄市政府警察局表示，活動現場由主辦單位自主管理，由現場負責人與代理人暨糾察員維持秩序。為防阻立場相左民眾發生衝突事故暨維護交通順暢，已規劃優勢警力，加強活動現場秩序維安與交通疏導，不容任何人藉機滋事。

警察局表示，由於香港反送中運動仍持續延燒，這次聲援活動為合法申准集會活動，警方秉持「保障合法、取締非法、防制暴力立場」，絕不容許使用暴力妨害不同意見表達。

警方也呼籲憲法保障言論自由應建立在法治基礎，以和平、理性方式表達訴求，任何暴力行為，為民主社會所不容許、全民所唾棄。

另外，鑑於義守大學、中山大學校園內近日因「連儂牆」海報及貼紙發生學生間衝突與遭遊客撕毀事件，高雄市政府警察局已主動與轄內各大專院校建立聯繫窗口，籲請校方本大學自治精神留意各類校內違法、違序案件，並依「警察人員進入校園執法相關機制」規定，隨時配合及協助校方維護校園安全。(編輯:孫承武) 1080928