璀璨十月左營眷村插國旗 藍綠選將爭取支持

（中央社記者程啟峰高雄28日電）「璀璨十月左營眷村文化園區插國旗活動」今天在社區發展協會前舉行，國民黨立委黃昭順、民進黨立委劉世芳都現身，並各自送上國旗小物，爭取眷村支持及認同。

高雄市國軍眷村文化發展協會已舉辦多年左營眷村插國旗活動，迎接光輝的十月，理事長趙麟帶今天領民眾在眷村插108面國旗，並宣布還有一系列的國軍眷村嘉年華會。這項活動今天在明德建業新村社區發展協會廣場前會師，不少民眾持國旗、穿國旗裝共襄盛舉。

趙麟表示，國旗是國家的符號也是認同、目標，有重要的意義，他感謝兩名立委認同並支持插國旗活動，他也宣傳10月將登場的國軍眷村嘉年華會。

趙麟說，在協會的協助及爭取之下，鄧麗君紀念館將要進駐左營眷村文化園區，明德新村，協會將和市府簽約。他指出，鄧麗君紀念館擬採租用方式，以5年為期租約，最快今年底可以開館營運，讓廣大的鄧麗君粉絲可以回味巨星風采。

左營眷村過去被視為藍大於綠的政治傾向，不過近年劉世芳積極參與眷村及文化保存活動，她也響應插國旗活動，還帶來國旗別針，和黃昭順的國旗小物都受到民眾的歡迎。(編輯:孫承武)1080928