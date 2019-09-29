印尼文化嘉年華 印尼蔡依林嗨翻新北市民廣場

「2019印尼文化嘉年華」29日在新北市市民廣場熱鬧登場，活動邀請有「印尼蔡依林」之稱的歌手Zaskia Gotik演出，勁歌熱舞讓現場上千人嗨翻同樂。中央社記者王鴻國攝 108年9月29日

（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市政府勞工局今天與駐台北印尼經濟貿易代表處於市民廣場舉辦「印尼文化嘉年華」，有「印尼蔡依林」之稱動感歌手Zaskia Gotik勁歌熱舞，帶動上千印尼籍人士嗨翻同樂。

「2019年印尼文化嘉年華」今天在市民廣場舉行，首先由市長侯友宜與印尼經貿代表蘇孟帝（Didi Sumedi）共同切薑黃飯祈福及互贈禮物，祈祝台印友誼美好長存。

侯友宜致詞時先以印尼語「Apa Kabar」（音譯：阿巴尬巴，您好之意）向印尼籍新住民及移工問候並表示，他們在各行各業努力，帶來經濟繁榮和社會安定，更為新北市注入多元文化氣息。

侯友宜表示，非常感謝印尼籍新住民及移工們的付出與貢獻。歡迎大家一起來市民廣場共度美好一天。最後，侯友宜還用印尼語「Terima Kasih」（音譯:得力馬尬西，謝謝之意）表達對印尼朋友們的感謝。

新北市去年舉辦「印尼文化嘉年華」活動，邀請印尼歌壇天后、有「印尼謝金燕」之稱席蒂（Siti Badriah）演唱，吸引上萬印尼籍人士塞爆會場；今年邀請印尼當紅歌手、有「印尼蔡依林」之稱的雅希克亞菓娣（Zaskia Gotik），同樣吸引上千人參與，在雅希克亞的勁歌熱舞下，嗨翻整個市民廣場。

勞工局表示，現場提供印尼美食、義剪、免費視障按摩及移工法令宣導等攤位，慈濟人醫會提供免費健檢，警察局全力協助維持會場內外及周邊交通秩序，衛生局也協調醫護小組現場待命，讓與會的民眾與勞工感到新北市的貼心。（編輯：李錫璋）1080929

新北市勞工局29日與駐台北印尼經濟貿易代表處合辦「印尼文化嘉年華」，有「印尼蔡依林」之稱的歌手Zaskia Gotik（前）勁歌熱舞，炒熱現場氣氛。中央社記者王鴻國攝 108年9月29日

「2019印尼文化嘉年華」29日在新北市市民廣場舉行，新北市長侯友宜（前右）與駐台北印尼經濟貿易代表處代表蘇孟帝（Didi Sumedi）（前左）共同切薑黃飯祈福及互贈禮物，盼台印友誼美好長存。中央社記者王鴻國攝 108年9月29日