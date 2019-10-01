舞樂映茶香 中部4縣團隊匯演南投茶博

配合南投世界茶業博覽會，「舞樂映茶香」中彰投苗藝術節將於11日登場，當天將有台中、南投、苗栗、彰化的團體接力演出；南投縣政府文化局1日舉辦記者會，邀玉山民族樂團（圖）演出「茶香樂韻」精華片段。中央社記者蕭博陽南投攝 108年10月1日

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投世界茶業博覽會10日到20日舉行，縣府舉辦「舞樂映茶香」活動，邀樂團、舞蹈團藉音樂及舞蹈呈現茶水流動、茶香四溢的感覺，以視覺、聽覺、味覺讓民眾享受豐富品茗樂趣。

配合南投世界茶業博覽會，「舞樂映茶香」中彰投苗藝術節11日在中興新村大操場登場，當天將由台中市台灣揚琴樂團、南投縣玉山民族樂團、苗栗縣傳源文化藝術團、彰化縣昇動舞蹈團接力演出，讓民眾邊欣賞現代、民俗、原住民樂舞邊品茗。

南投縣政府文化局今天舉辦宣傳記者會，現場邀多次獲南投縣傑出演藝團隊的玉山民族樂團演出「茶香樂韻」精華片段，內容以「茶」、「禪」為主題，藉絲竹樂合奏及笛、簫、古琴、二胡等協奏，以飄揚樂聲表現茶水流動、茶香四溢感覺。

文化局長林榮森接受媒體聯訪說，中彰投苗藝術節民國102年開辦，為「中彰投苗區域治理平台」的文化交流計畫，每年由不同縣市輪流主辦，匯聚各縣市傑出演藝團隊共同切磋並分享藝術之美，今年由南投縣主辦，因此選在茶博會期間演出，讓品茶更愜意。（編輯：林沂鋒）1081001