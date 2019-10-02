北農常董占用精華區賣貨 北市府：加強取締

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北2日電）周刊王報導，一名北農常務董事利用身分占用第一果菜市場卸貨空間賣貨。台北市長柯文哲交代市場處「該怎麼辦就怎麼辦」；市場處已派員查處，並要求北農加強取締。

周刊王報導，台北農產運銷公司現任常務董事王慶中以常董身分占用批發市場精華位置，蔬果不用拍賣，可直接現場議價，「占地為王」多年。

柯文哲今天接受聯訪時被問及此事時表示，「這不是魚肉鄉民嗎？」並表示已交代市場處「該怎麼辦就怎麼辦」。

市場處發新聞稿表示，接獲台北市蔬菜商業同業公會提及有北農民股常董利用身分霸占第一果菜市場卸貨空間，9月23日通知北農，依規定加強取締卸貨空間違規情形，經查，北農25日、29日依規定就占用位置、現場分貨及現金交易等違規情形開單，並要求改善。

北農指出，行為人具有零售批發場使用承銷業者身分，依「台北市第一果菜批發市場零批場管理要點」規定，不得占用通道或其他公共設施，妨礙他人營業及交通秩序，違反規定，先書面通知，經累計4次仍未改善，可廢止承銷人資格並收回使用權。

市場處今天再派員赴第一果菜市場巡查，仍有卸貨空間遭占用違規情形。市場處表示，會依農產品市場交易法嚴厲要求北農依管理規定查察到承銷人改善為止。（編輯：李亨山）1081002