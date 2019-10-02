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重陽節前夕 近3千名長輩獲贈高接梨

最新更新：2019/10/02 16:17

（中央社記者盧太城台東縣2日電）重陽節前夕，一粒麥子基金會贈送北東南2706名長輩高接梨禮盒，讓牙齒不好的長輩開心的說，梨子軟硬適中、水分多，這個重陽節禮物很棒。

重陽節前，一粒麥子基金會陸續透過送餐服務員、居家照顧服務員，將這個健康小驚喜，交給台東、花蓮、宜蘭、新北、台北及台南等縣市的居家服務、送餐服務、日照中心、老人日托及文健站的2706名長輩手中。

基金會董事長呂信雄昨天特別拜訪17年前在台東成立的第1個老人日托站－卑南鄉東興老人日托站，親自將高接梨送給長輩，表達關懷之意，更盼長輩們吃得健康。

基金會今天表示，卑南鄉東興老人日托站是一粒麥子基金會的第1個社區服務，17年來服務模式更多元，腳步擴及台東、花蓮、宜蘭、台北、新北及台南等縣市，服務的長輩人數也不斷增加。

基金會表示，高接梨是台灣在地生產的優質水果，富含維生素、鉀、鈉、鈣等多種營養，水分及膳食纖維豐富、口感爽脆，對長輩而言，軟硬適中，可以當水果生食，也可燉冰糖、製作梨子派等煮熟食用。現正值高接梨產季，所以在重陽節前夕，與長輩分享健康美味。

基金會表示，因車禍造成下半身行動障礙的58歲陳先生，平時與高齡母親同住，須賴居家照顧服務員協助身體清潔、日常照顧，他從居服員手中接下高接梨，開心的說，梨子軟硬適中、水分多，這個重陽節禮物很棒。（編輯：黃世雅）1081002

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