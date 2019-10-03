議員促空屋稅 高市財政局：參酌其他縣市研議

（中央社記者王淑芬高雄3日電）時代力量高雄市議員林于凱今天指出，高雄市低度使用住宅約有11萬戶，還有萬戶新建餘屋等未能充分利用，促研訂空屋稅等活絡市場。財政局長李樑堅說，將參酌其他縣市成果研議。

林于凱在市議會財經部門質詢以「高雄空屋全國第二高」為題，籲訂空屋稅、空店稅，有助於加速去化空店、空屋數量，還能繁榮經濟、活絡市場。

他指出，根據內政部不動產資訊平台對6都低度使用（用電）住宅統計，高雄市低度使用住宅戶數約11萬戶，全國次於新北市的約12萬戶；再者，高雄市低度住宅占比10.53%，在6都僅次於桃園市的10.90%。

林于凱說，除了空屋、低度使用建物之外，高雄市還有上萬戶新建餘屋，他主張將空店、空屋釋出，活絡市場也能降低租客負擔。

他說，中央授權地方政府能夠以擁有戶數為基準，針對非自用住宅設置累進稅率，促市府參考其它縣市作法調整，避免囤房。他還提出，研擬提供房東出租空房即可免徵累進稅率的誘因，鼓勵將空屋租屋。

林于凱舉國外立法空屋稅為例，針對一年當中空屋超過6個月列為低度使用的房舍，加課1%稅率，或許可以去化餘屋或是房屋低使用率的情形，擴大供給、活絡交易效果。

李樑堅接受聯訪允諾參酌其他縣市推動執行情形和民眾的反映；他說，提高稅率是否會增加出租率，這要財政部統合研究。至於「空屋」、「空店」要如何定義也要釐清，將請稅捐處收集資料分析，如果財政部開會也會提出見解及看法。（編輯：林沂鋒）1081003