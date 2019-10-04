多運動保健康 爺奶鼓勵享受樂齡人生

（中央社記者陳朝福高雄4日電）「要多運動保健康」，今天與高雄市長韓國瑜PK舉重得勝的75歲蔡一雄，提供自小至現在都維持運動的養生之道，鼓勵大家一定要運動並享受樂齡人生。

高雄市政府社會局長青日間照顧中心即將舉辦第5屆活躍樂齡運動會，多名參賽爺奶都在被視為「選手村」的長青中心模擬場加緊練習，韓國瑜上午到場為參賽爺奶加油打氣，並PK足球和舉重等運動會項目。

PK的舉重器材是充氣式槓鈴，在10秒內以舉出多少下判定勝負，由去年運動會舉重比賽冠軍蔡一雄「大勝」韓國瑜，裁判宣布比賽結果後，韓國瑜趕緊趨前向蔡一雄道賀。

10年前自公家機關退休，蔡一雄目前都到長青中心與「老同學」上課，有人學習畫圖或攝影，也有人學習跳舞，蔡一雄認為只要多動動就很不錯。

「運動對身體好，讓我連老了也健康並得獎」，蔡一雄十分自豪去年運動會舉重比賽得冠軍，今天PK舉重又勝韓國瑜也相當高興，他說，多運動就沒錯。

活躍樂齡運動會比賽項目有舉重、足球、飛標等，韓國瑜表示，從長輩們認真練習體適能過程中印證老當益壯，生活更精彩，且家有一老，如有一寶，也要把長輩視為家中的寶貝。(編輯:孫承武)1081004