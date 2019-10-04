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入秋季節 馬祖定置網漁獲滿滿

最新更新：2019/10/04 15:41
入秋季節是定置網最佳捕魚時機，馬祖在颱風米塔過後大潮期間是最好下網時機，螃蟹等搶鮮上岸。（北竿漁民提供）中央社 108年10月4日
入秋季節是定置網最佳捕魚時機，馬祖在颱風米塔過後大潮期間是最好下網時機，螃蟹等搶鮮上岸。（北竿漁民提供）中央社 108年10月4日

（中央社馬祖4日電）入秋季節是定置網最佳捕魚時機，馬祖在米塔颱風過後大潮期間是最好下網時機，漁村漁獲搶鮮上岸，螃蟹、紅蝦、小白鯧、蝦蛄、午魚、鐮齒魚、鰻魚等，一天2個大潮收獲滿滿。

有別於夏天定置網只捕白帶魚，秋天的漁獲比較多元，漁民說，除了洄游性的小白鯧之外，最近因颱風關係，讓蝦蛄提前出現，這個季節過境魚也多，像是午魚、鐮齒魚、海鰻等，只要是農曆大潮水期間，都可能會出現在定置網，偶爾也會有鱸魚、鯛類等大物。市場近日都可買到多種新鮮上岸的漁獲，滿足市場遊客不同需求。（編輯：李錫璋）1081004

秋天定置網的漁獲較多元，馬祖在颱風米塔過後大潮期間是最好下網時機，漁村漁獲搶鮮上岸，小白鯧魚體也越來越大隻。（北竿漁民提供）中央社 108年10月4日
秋天定置網的漁獲較多元，馬祖在颱風米塔過後大潮期間是最好下網時機，漁村漁獲搶鮮上岸，小白鯧魚體也越來越大隻。（北竿漁民提供）中央社 108年10月4日
入秋季節是定置網最佳捕魚時機，馬祖漁村漁獲搶鮮上岸，碼頭邊可見不少漁民忙著整理漁獲。（北竿漁民提供）中央社 108年10月4日
入秋季節是定置網最佳捕魚時機，馬祖漁村漁獲搶鮮上岸，碼頭邊可見不少漁民忙著整理漁獲。（北竿漁民提供）中央社 108年10月4日
入秋季節是定置網最佳捕魚時機，馬祖漁村漁獲搶鮮上岸，漁民表示，最近因颱風關係，讓蝦蛄提前出現。（北竿漁民提供）中央社 108年10月4日
入秋季節是定置網最佳捕魚時機，馬祖漁村漁獲搶鮮上岸，漁民表示，最近因颱風關係，讓蝦蛄提前出現。（北竿漁民提供）中央社 108年10月4日
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