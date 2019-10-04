日本美女長笛演奏家高橋紫微 獲聘台南親善大使

2018年曾獲世界小姐日本區第2名的美女長笛演奏家高橋紫微，4日獲聘為台南市親善大使，她現場帶來長笛演出，並表示將持續深耕兩地觀光交流。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年10月4日

（中央社記者張榮祥台南4日電）2018年曾獲世界小姐日本區第2名的長笛演奏家高橋紫微，今天獲聘為台南親善大使；高橋說，這是她第1次被國外任命為親善大使，她一定會扮演好角色，深耕台日交流。

台南市長黃偉哲今天在永華市政中心頒發台南親善大使聘書給高橋紫微，高橋則當場以長笛演奏「明天會更好」和自創曲「Bright Future」（明亮的未來），象徵她擔任台南市親善大使後，將點亮台日間友好明亮的未來。

黃偉哲表示，日本旅客是台南重要的觀光來源，高橋的代言，將可在現有台日互動基礎上，加深彼此文化、觀光等面向的交流，他期待美麗吸睛的高橋，將台南的美好介紹給日本民眾、吸引更多國外目光。

高橋紫微說，她曾到訪台南，這座城市美麗又可親，人民親切好客，還有美食及高品質農特產品，尤其香甜多汁的芒果更讓她難以忘懷。

高橋表示，這是她第一次被國外任命為親善大使，未來會盡最大努力扮演好親善大使的角色。高橋也將前往國立成功大學光復校區榕園，看看日本昭和天皇於太子時期種下的榕樹。

高橋紫微10歲開始學習長笛，畢業於日本東京音樂大學樂器系，主修長笛，不僅是長笛演奏家，也活躍於東京及海內外各地，進行單人、樂團、管弦樂的演奏活動，同時也接觸電影配樂錄音、廣播電台錄音等音樂相關工作。（編輯：謝雅竹）1081004