台中棒球基金會補助經費遭凍結 營運陷瓶頸

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市棒球教育基金會因國民黨議員要求議會啟動調查而凍結補助經費，民進黨議員批政治清算。基金會說，光靠自籌，營運陷入瓶頸。台中市運動局指出，調查結束，就核發補助款。

為發展棒球運動，台中市政府及民間團體成立棒球教育發展基金會，希望培養優質棒球選手，讓棒球教育在地扎根。

不過，台中市議會藍綠議員對台中市棒球教育基金會的運作看法不同，國民黨議員要求啟動調查小組釐清原因，調查期間棒球教育基金會的補助預算遭到凍結，將近10個月未核發，基金會也無法撥款給棒球隊，球隊經營陷入困境。

民進黨籍市議員江肇國今天表示，棒球教育基金會自前台中市長胡志強時代就成立，除支持城市棒球隊外，更補助三級棒球教育，台中城市棒球隊表現也相當優異。

江肇國指出，球隊教練及球員都很認真，民間企業大力贊助推廣棒球運動，未料部分議員扯後腿，市府竟配合演出，根本是政黨輪替後的政治清算。

國民黨籍市議員陳政顯則指出，棒球教育基金會成立的宗旨是要照顧各級棒球隊，現僅補助單一球隊，經費做了哪些用途，是否各級棒球隊都得到照顧將調查釐清，希望基金會回歸正常運作。

對於基金會運作遇到問題，台中市棒球教育基金會董事長廖豊民表示，議會組成調查小組卻從不開會，年初至今也未核發補助經費，光靠自籌經費，營運陷入瓶頸，球員也相當惶恐，希望調查小組盡快提問，不要放著問題不解決。

台中市運動局長李昱叡表示，市府接受議會監督，因此調查期間暫停核發補助款。他強調市府相當支持棒球，除每年固定整修棒球場地外，也舉辦各項賽事，提供選手舞台，調查結束後，就會核發補助款。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081005