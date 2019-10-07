味全龍澄清湖主球場疑生變 運發局：將啟動備案

中職味全龍隊迄今未提出申請高雄澄清湖球場為主場的相關計畫，7日為截止日。高雄市運動發展局長程紹同表示，市府受理申請時間原至9月底，市府同意給予1星期展延時間，若味全龍仍未提案，市府就會啟動備案。中央社記者王淑芬攝 108年10月7日

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市運動發展局長程紹同在臉書揭露味全龍隊決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場，但是今天是截止日，仍未見味全龍隊送件，他說，「後悔的不是我們」，高雄市將啟動備案。

程紹同7月10日在臉書發文「從領隊那裡得知，經過審慎評估，味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場作為主場再出發」，但是沒過多久，味全龍就澄清，落腳主場選擇包括天母、新竹、嘉義及高雄澄清湖，味全龍尚未決定主場落腳何處等內容，當時就有民進黨籍議員批評「韓市府又再一次狼來了」。

市府以促參方式，由潛在廠商味全龍提計畫案，但是時隔數月，至9月底未見味全龍隊入主澄清湖球場計畫案，市府同意展延一星期，今天是截止日。

程紹同今天在議會質詢後受訪指出，市府受理申請提計畫書的時間是9月底，味全龍通知委辦公司不及送件，希望能到10月中旬，市府同意給予一星期展延時間，如果味全龍未提案進來，市府就會啟動備案。

他說，如果味全龍有提案進來還有討論空間，否則就會啟動「備案」；市府以帶動棒球運動發展為主，未必要有一支職棒球隊入主，也可以討論給二軍，並積極和韓國球隊談移訓事宜。

程紹同說，市長韓國瑜有打電話給味全公司高層，副市長葉匡時也和球隊談過，允全力配合，他自認澄清湖球場是最理想的「不選這裡後悔的不會是我們」。

他說，味全龍多次勘查場地，彼此也有默契，「不是議員講得市府太著急、話說得太快，可能他們有顧慮」。媒體追問，討論過程的問題癥結在那裡，程紹同說，「討論過程愉快，彼此有默契」。

民進黨市議員邱俊憲上午在議會教育部門提出質詢。程紹同說，今天是截止日，也就到是味全龍必須送計畫書，否則市府就會啟動備案。

邱俊憲詢問「如果味全龍今天沒有提計畫，合作就吹了？」他認為這就是有些事情在未確定前不要高興過頭、說得太早。民進黨市議員何權峰、鄭光峰也關切味全龍入主澄清湖球場的問題，鄭光峰促了解問題的核心，希望努力促成。（編輯：黃世雅）1081007