高齡社會到來 莊競程推55歲以上免費失智篩檢

（中央社記者郝雪卿台中7日電）民進黨徵召台中市第5選區（北、北屯區）立委參選人莊競程今天公布首波政見，除提出55歲以上民眾免費失智篩檢外，也希望引進生醫產業，打造台中成為生醫科技重鎮。

7日是重陽節，接受民進黨徵召挑戰艱困選區，迎戰國民黨籍立委沈智慧的莊競程，今天在競選總部召開記者會，公布首波敬老、醫療政見，現場除邀請老師指導長輩跳健康操外，也提供長輩平時需注意的運動傷害及保養方法。

被笑稱是「金城武」的莊競程表示，是來公布「競程五政見」，包括「青年有希望、勞工有保障、兒少有人幫、敬老有夠棒、醫療有發展」等政見。

莊競程指出，根據世界各國對失智症盛行率的調查，65歲以上的老年人口中，約有5%至6%的老人患有失智症。而且每增加5歲，盛行率就大約增加一倍。以2017年7月內政部人口統計資料，台灣失智症人口估算已經超過26萬人，佔全國總人口1.13%，亦即在台灣每100人中即有1名失智者。

莊競程表示，他推出55歲以上民眾免費進行失智症篩檢的政見，希望透過預先的篩檢，早期發現，並作事前的預防措施，降低罹病的可能性，減輕家庭負擔。

莊競程說，他在交大任教就是專門研究老人失智症，並將預防醫學導入長照政策，因此未來他將爭取設置「老人運動中心」，從安全環境、專業人員的輔助、老人課程等方面，打造老人友善的運動環境，提升老人運動的風氣。預防勝於治療，不僅可以減輕健保與醫療的負擔，也減輕下一代的壓力。（編輯：方沛清）1081007