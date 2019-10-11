愛心送暖 輕食餐廳將贈餐助弱勢

台中人氣早午餐輕食餐廳業者陳書賢曾親身體驗過貧窮、饑餓滋味，如今事業有成不忘回饋社會助弱勢，將於餐廳新分店20日開幕當天送出300份早餐，盼讓社會更添溫暖。中央社記者趙麗妍攝 108年10月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）從小跟著父母做公益、也曾體驗飢餓滋味的陳書賢今天指出，開設的早午餐輕食餐廳將在下周送出300份早餐給弱勢孩童、獨居老人，發揮一己之力，送出愛心，讓社會更添溫暖。

32歲的陳書賢與友人合夥，開設手作早午餐輕食餐廳。陳書賢的父親是地磚師傅，母親是美容師，他從小就常跟著父母做公益，關懷需要急難救助的弱勢族群。

陳書賢今天向中央社記者表示，10多年前，台灣遭逢金融海嘯，當時他還在就學中，父母工作陷入困境，收入不穩定，但為了張羅孩子的食物，父母忍受著飢餓、假裝吃過了，只為了讓孩子可以溫飽。

體驗過貧窮、飢餓的滋味，陳書賢說，當他有能力時，一定要回饋社會。他與友人合夥創業，先從家庭廚房訂單做起，後來創立品牌並成立實體店面，他常不定期捐贈愛心餐，幫助弱勢族群。

他指出，下周日將在北區山西路再度展店，當天將送出300份的早餐，給台中兒童之家、華山基金會，幫助弱勢孩童、獨居老人及街友等。

陳書賢說，現在每一季都會捐贈愛心餐，希望未來可以每月都能捐贈，希望以一己之力，讓社會增添多一分溫暖。（編輯：戴光育）1081011