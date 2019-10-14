高市民進黨不滿韓請假 批怠忽職守不能領特支費

（中央社記者王淑芬高雄14日電）傳高雄市長韓國瑜擬15日市政會議後請假投入總統選舉，民進黨議員簡煥宗等人不滿韓怠忽職守「三問韓國瑜」並主張不能領特支費。副市長葉匡時說，就算韓請假市政仍能如常運作。

有關韓國瑜明天起是否請假投入選舉一事，葉匡時接受媒體聯訪是否會代理市長，他表示「目前尚未收到正式公文通知」。他指出，3名副市長各有專長和互補性，且在前總統馬英九執政時服務過有工作默契，有信心就算市長請假市政仍能如常運作，即使韓國瑜請假仍要負政治責任。

外傳韓國瑜明天在市政會議後會宣布請假投入總統選舉，不過包括市府和韓國瑜競選辦公室都三緘其口不做證實。市議會民進黨議員簡煥宗等人今天以「三問請假市長韓國瑜」為主題開記者會，問韓國瑜「敢向良知、誠信、市民請假嗎？」

簡煥宗不滿市府和韓辦對外界質疑韓國瑜何時請假的問題一概用「不知道」回應，他對韓國瑜喊話「是否會請假去參選總統？」促勿迴避問題。他說，大家不能只關心韓國瑜請假的薪水問題，他認為每個月約新台幣14萬多元的特支費怎可動用，韓國瑜一旦請假就會缺席總質詢及總預算交付審查，有怠忽職守之嫌。

市議員陳致中不滿屆時總質詢要面對韓國瑜人形立牌的情形，促韓國瑜如果要背棄市民就辭市長，否則就放棄選舉，回歸市政。

市議員高閔琳以依照地方制度法第84條、公務人員服務法和公務人員懲戒法指出，韓國瑜其實除了婚假、喪假以及必要性的事假外，已經無法再請長假，她批評韓國瑜利用任期未滿1年，無法提罷免案就想請假，促政風處查察韓國瑜怠忽職守。

針對民進黨議員批評韓國瑜請假的問題，國民黨高雄市議會黨團發布新聞稿指出，韓國瑜到底要不要請假會在適當時機對外公布，總召曾俊傑指出，只要請假程序合乎法規，市長和團隊沒有荒廢市政，反問「韓國瑜為什麼不能請假？」

市府人事處指出，韓國瑜尚餘休假13天6小時、事假1天，如果請假超過14天6小時就要扣薪；韓國瑜的月薪逾19萬6320元。主計處說，韓國瑜的特支費是14萬4000元；如果韓國瑜請假逾1個月，特支費應由代理人支用。（編輯：黃世雅）1081014