侯友宜：鄰長是市政尖兵 行動治理讓市民有感

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市長侯友宜今天表示，里鄰長是市政建設的尖兵，市長充分授權給區長，應該充分結合里鄰長並肩作戰打拚，透過行動治理讓市民對施政有感；優秀的鄰長還可以公開表揚。

市府民政局今天在市政會議中，專案報告「行動鄰長」方案，6月起，於中和、汐止及五股3區試辦「行動鄰長」專案，透過居家安全、居家衛生及社會服務，快速將市政資源輸送至有需要的民眾手中。

民政局長柯慶忠說，新北市有2萬多名鄰長，面對高齡化、少子化及氣候異常災害型態多元等課題，規劃透過行動治理城市、打造通訊社群行動推播、智慧教學增加鄰長智能，及人力平台運用人力，提升鄰里自主守護能力。

衛生局長陳潤秋感謝中和區與樹林區的里鄰長，在屈公病、登革熱疫情之際，協助清理環境，消滅病媒蚊孳生源，以控制疫情。

水利局長宋德仁也在會中，感謝里鄰長基於愛鄉愛民擔任「偵水志工」，在豪大雨與颱風天協助偵查水情與防汛通報作業，展現強大的動能。

社會局長張錦麗則感謝里鄰長擔任「溫馨天使」，成為高風險社會安全網的第一線尖兵。

民政局表示，盤點鄰長的專長與職業，期許未來能運用專業投入社會公益。例如，三重區平和里的鄰長黃於菱為三重大同派出所警員，樹林區南園里鄰長杜鳳棋是明新科技大學教授兼管理學院院長，也是能源科技及機械熱流專家。

民政局說，坪林區永德里的鄰長陳宥達是榮獲春茶特等獎的製茶師；現年26歲的板橋區華興里鄰長蘇煥凱為健身教練，都將納入人力資料庫，在緊急事件或有專業需求時提供服務。

侯友宜聽取報告後表示，人際互動與感情的連結要有溫度，必須人與人見面。運用里鄰長的龐大人際網絡，不但充分發揮服務，也讓都會區居民不再冷漠。

侯友宜希望，要在各種場合表揚表現優秀的鄰長，串起市府與基層彼此的心。實際上，市長權力下放區長，區長全權負責，仍需要仰賴里鄰長並肩作戰，透過在地化與組織化，讓第一線尖兵提供人民有感的施政。（編輯：李錫璋）1081016