抗議大巨蛋案 台聯：若發建照要罷免柯文哲

台灣團結聯盟16日前往北市府大樓抗議，台聯文宣部主任潘厚勳（前左）向台北市都市發展局副局長羅世譽（前右）質疑，為何大巨蛋情境模擬未完成，卻依舊全案修正通過。中央社記者陳怡璇攝 108年10月16日

（中央社記者陳怡璇台北16日電）台聯今天到北市府大樓抗議大巨蛋防災避難模擬修正通過，痛批北市府放水、護航財團，並質疑市長柯文哲籌組的民眾黨與遠雄勾結，放話若大巨蛋建照核准，將發起罷免柯文哲行動。

台北市都審會審查大巨蛋防災避難模擬，因有些情境模擬設定受限電腦軟體限制，會中討論改將易壅塞節點退縮以增加避難面積，部分市議員和委員提出異議，但全案仍修正通過。

台灣團結聯盟今天前往市府大樓抗議，先在一樓中庭舉牌痛批北市府不顧市民生命安全讓遠雄成功闖關，指最差情境沒有模擬完成，若大巨蛋失火，火災30秒內就可奪命，遑論要在這麼短時間內逃生。

台聯組織部主任周倪安表示，台北市長柯文哲沒有連任壓力就開始亂搞，又籌組台灣民眾黨，「遠雄難道是民眾黨的最大金主嗎」。

台聯要求市府高層出來面對面談並收下抗議書，並轉移至大門外，揚言市府沒有回應就不離開，後又想直闖市長室，警方緊急關閉大門。

台北市都市發展局副局長羅世譽代表出面收下抗議書，台聯文宣部主任潘厚勳、社運部主任歐陽瑞蓮質疑，為何情境未模擬完成、且與會人也有疑義的情況下，依舊全案修正通過。

羅世譽表示，有跟英國軟體設計公司討論，因參數在軟體上運行有限制，無法模擬，潘厚勳說「那就是還沒有確定答案嘛」、「這個回應我們非常不滿意」，嗆聲若柯文哲核准大巨蛋建照，台聯一定會發起罷免行動。（編輯：李錫璋）1081016