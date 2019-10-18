嘉縣推動早療20年有成 幫助慢飛天使

慢飛天使林宜均18日出席早療成果分享與觀摩會，罹患唐氏症的他，8個月大就接受治療，目前已可自主生活。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月18日

（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣推動早期療育20年有成，23歲的慢飛天使林宜均，今天現身早療成果分享與觀摩會，罹患唐氏症的他，8個月大就接受治療，目前已可以自主生活。

嘉義縣的早期療育服務模式，是全國唯一由醫院承接的早療服務單位，至今已邁入第20年，今天舉辦成果分享與觀摩，並播放林宜均的紀錄片，他可以自己搭公車，自己走路去上學，不再依靠父母載送。

林宜均的母親曾慶雲說，8個月大，發現他是唐氏兒，就送他到嘉義基督教醫院接受早期療育，以前都是接送他去醫院，這幾年在社工建議下，訓練宜均搭公車，成效很好，現在他都自己坐車，然後走路去早療的訓練機構。

嘉義縣副縣長吳容輝表示，依據社會局提供的資料，遲緩兒經過治療，其中25%會得到良好的改善，未來可達到30%的目標。

嘉基副院長王新台指出，此次成果分享，是透過一位早療孩子這20年來的成長影片，來說明早期發現、早期治療的重要性，不但降低障礙程度，還能有助於孩子成功融合於社會。

今天的「早期療育區域性服務成果分享與觀摩」活動，有來自全國100多名早療專家和學者與會。（編輯：謝雅竹）1081018

嘉義縣政府18日舉辦「早期療育區域性服務成果分享與觀摩」活動，副縣長吳容輝（前）表示，依社會局提供的資料，遲緩兒經過治療，其中25%會得到良好的改善，未來可達到30%的目標。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月18日