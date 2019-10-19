更多編輯台推薦新聞：
專題／逃亡路上創傷後壓力症候群尾隨 偷渡難民夢魘難消
國際

專題／逃亡路上創傷後壓力症候群尾隨 偷渡難民夢魘難消

湯姆漢克斯寫小說 歡迎光臨火星找彩蛋
文化

湯姆漢克斯寫小說 歡迎光臨火星找彩蛋

影片／洋基首局雙響4分奠勝基 美聯冠軍賽保一線生機
運動

影片／洋基首局雙響4分奠勝基 美聯冠軍賽保一線生機

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

澎湖全民大淨灘 海岸線更美麗

最新更新：2019/10/19 13:49

（中央社澎湖縣19日電）澎湖秋季大淨灘活動，1000多名大小民眾總動員，今天在龍門沙灘一起清理海廢，短短2個小時，清理出2噸多的海漂廢棄物，讓沙灘恢復昔日的潔淨。

澎湖縣政府環保局「澎湖淨灘、台灣典範、世界標竿」淨灘活動，今天在龍門沙灘舉行，計有縣內各機關、學校、防區三軍、岸巡與社區等40個單位1000多人參與淨灘活動，縣長賴峰偉與民眾一起動手清除海漂廢棄物，並表示全縣澎湖96個村里完成淨灘工作。

澎湖縣長賴峰偉表示，淨灘是一場無止境的戰爭，尤其入秋之後，海洋廢棄物又隨著季風及浪潮，占滿了岸際海灘，影響景觀，鼓勵社區「自己家園自己清」，只有持續的淨灘，才能讓美麗的海灘，恢復風貌。

賴峰偉感謝全縣96個村里，今年迄今全數響應淨灘活動，大小淨灘活動超過120場次以上，參加淨灘人數近1萬5000人，清除海漂垃圾廢棄物近300噸，總淨灘的海岸線超過200公里，共同維護澎湖海岸線的環境，讓澎湖真的成為台灣典範，世界標竿。

澎湖環保局今天辦理澎湖秋季淨灘活動，共清理出2068公斤，其中以一般垃圾806公斤和寶特瓶630公斤占最多，其他還包括有玻璃瓶、浮球魚標、漂流木、漁網、保麗龍等，成果亮眼。（編輯：黃世雅）1081019

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報