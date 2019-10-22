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台南管制空污 近6年PM2.5降低19%

最新更新：2019/10/22 14:58

（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市政府管制空污，執行「亮麗晴空」計畫，逐年改善秋冬PM2.5平均濃度；環保局觀測數據，台南市近6年平均濃度降低19%，今年1月至9月平均濃度更是歷年同期最低。

台南市政府環保局長林淵淙今天在市政會議上指出，台南市民國103年開始執行「亮麗晴空」管制空污計畫，今年更實施「亮麗晴空PLUS」進階版計畫，執行12項亮點工作，以微型感測器搭配無人空拍機稽查違法污染，使陳情案件較去年減少65%。

另外，環保局也加強台南柴油車排煙管制，導入車牌辨識系統，掌握高污染車輛，且汰換高污染機車，也讓台南市101年至108年電動機車數成長10倍，今年電動機車數更比去年成長69%，排名六都第一。

環保局同時推廣紙錢減燒，以功代金，全國第一座紙錢專用爐也已在台南市安南區城西地區啟用，且還推動「稻草編織再利用示範計畫」，導入循環經濟概念，預估收購150公噸稻草，編織後覆蓋於裸露工地，以降低農廢露燃。

環保局觀測，台南市今年藍天日數（AQI≦100）比例目標是78%，115年將以藍天日數比例82%為目標。

台南市長黃偉哲並指示民政局及環保局加強鼓勵勸導，減少污染，尤其在南部進入枯水期後，應兼顧改善秋冬空氣品質及適量用水兩大目標，評估調整洗街車、吹葉機等使用時機。（編輯：黃世雅）1081022

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