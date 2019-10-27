更多編輯台推薦新聞：
通霄電廠舊機組煙囪放倒 居民驚呼像拍電影
地方

通霄電廠舊機組煙囪放倒 居民驚呼像拍電影

專訪／新疆再教育營受害者首來台發聲 揭15個月血淚遭遇
兩岸

專訪／新疆再教育營受害者首來台發聲 揭15個月血淚遭遇

專題／桃猿告別中職 滿場逾2萬球迷拋最後一次藍彩帶說再見
運動

專題／桃猿告別中職 滿場逾2萬球迷拋最後一次藍彩帶說再見

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專題／2020大選求勝 蔡韓陣營都搶攻年輕選票
首頁 / 地方

新北騎警隊參與史詩劇開場 增添亮點獲好評

最新更新：2019/10/27 14:46
新北市政府文化局與新北市立淡水古蹟博物館策劃「1884滬尾」系列活動與展覽，主辦單位也邀請新北市政府警察局騎警隊參與史詩劇「戰祭1884」的開場演出。（新北市警局提供）　中央社記者葉臻傳真　108年10月27日
新北市政府文化局與新北市立淡水古蹟博物館策劃「1884滬尾」系列活動與展覽，主辦單位也邀請新北市政府警察局騎警隊參與史詩劇「戰祭1884」的開場演出。（新北市警局提供）　中央社記者葉臻傳真　108年10月27日

（中央社記者葉臻新北27日電）新北市立淡水古蹟博物館策劃「1884滬尾」系列活動，其中新北市警局騎警隊受邀參與史詩劇「戰祭1884」的開場演出，替活動增添亮點。

新北市政府文化局與新北市立淡水古蹟博物館策劃「1884滬尾」系列活動與展覽，並在滬尾砲臺公園展開戶外史詩鉅作「戰祭1884」演出，在26、27日晚間於滬尾砲臺公園盛大登場，主辦單位也邀請新北市政府警察局騎警隊參與開場演出，為這次活動增添神秘色彩。

新北市政府警察局表示，新北市警局騎警隊每逢週末假日就會出現在板橋新板特區、淡水漁人碼頭、八里左岸公園、新店碧潭東岸、金瓜石黃金博物館及鶯歌陶瓷老街等觀光景點，由騎警們坐在馬匹上值勤。

新北市警局局長陳檡文表示，騎警隊平日訓練相當精實，他們派駐在觀光景點進行犯罪預防及宣導，並執行會場周邊巡邏、守望、警戒等騎警勤務以維安全，積極為民服務，塑造親民愛民的好形象，這次獲邀參加市府藝文活動，能展現平日訓練成果，更是相當難得的體驗，現場民眾大排長龍，除了欣賞騎警們精湛的騎術與英姿外，更能讓民眾瞭解騎警辛苦與付出，希望市民能更加支持警察執法，警民共同打擊犯罪。（編輯：張銘坤）1081027

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報