台中2勇消殉職 公民團體籲速審拆除違章收費條例

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中大雅鐵皮工廠大火造成2名消防員殉職，公民團體今天要求市府盡快送審「台中市強制拆除違章建築收費自治條例」，切勿「今天公祭，明天忘記」，也呼籲市議會別再退回法案。

台中市議會法規委員會今天召開會議，公民團體早上到市議會請願，針對違章工廠、消防員安全、工輔法和國土計畫等問題，呼籲市議會不要再讓相關法案立法受阻。

公民團體強調，拆除違章收費條例7度被議會退回，盼市府落實使用者付費原則，莫再用市民納稅錢來負擔強拆違建費用。除了呼籲市府儘速送案，不要光說不練，也呼籲議會儘速排審，不要當違章工廠門神和收費條例絆腳石。

市府表示，除已展開全面清查，建立跨局處橫向通報及專案列管機制外，如有明顯違法事實及公安疑慮，也將啟動「快速打擊」機制，市府截至今年10月中，共已拆除122件違建，遏止農地施工中違建決心不變。

市府指出，為改變現有違建強拆費用由全體納稅人支出不合理現象，市府制定「台中市強制拆除違章建築收取費用自治條例」草案，明定違建強拆收費標準，讓違規者承擔法律及社會責任，但卻遭議會退回，市府重新檢討後再次提案送審，盼改善台中違建情況。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081028