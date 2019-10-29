埔里特色產業園區揭幕 招手低污染中小企業

南投縣埔里地方特色產業微型園區29日正式揭幕，持續招商具地方特色且低污染的中小企業進駐。縣府表示，還有多家潛在廠商正洽談中，待全數廠商進駐後，估可創造逾300個職缺、每年新台幣18億元產值。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年10月29日

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）埔里地方特色產業微型園區今天揭幕，將以食品觀光工廠為發展主軸，提供具環保與人本精神的低污染中小企業進駐，全數廠商進駐後，估創逾300個職缺、每年新台幣18億元產值。

為帶動地方特色產業發展，南投縣政府規劃「埔里地方特色產業微型園區」，以招商具地方特色且低污染的中小企業進駐，縣府表示，目前確定進駐廠商包括在地的金都花園餐廳有限公司、埔工坊文創事業股份有限公司，另有多家潛在廠商洽談中。

南投縣長林明溱、國民黨立委馬文君、多名縣議員出席園區啟用祈福儀式，林明溱致詞說，縣府克服許多困難，開創一處具特色的產業園區供廠商進駐，也感謝承包商高品質全力施工，園區環境可說小而美。

林明溱表示，園區將以食品觀光工廠為發展主軸，完善公共設施讓廠商建廠後一次到位，不必再額外投資施設，更重要是園區交通位置絕佳，距離國6埔里交流道僅2分鐘車程，附近還有麗寶集團規劃的赤崁頂遊樂區開發案、福興溫泉區、中台禪寺，具人潮吸引力。

馬文君說，廠商進駐投資完成後，可望創造300個以上就業機會，每年約可創造18億元產值，並為南投縣政府帶來5億元到6億元資產活化效益，再配合南投縣每年百萬觀光人潮，將可帶動地方經濟發展，達到人文、土地、農業永續經營目標。

根據縣政府建設處資料，園區土地面積5公頃，區內產業用地3公頃、公共設施用地2公頃，包括生態滯洪池、隔離綠帶、服務中心、污水處理設施、電信、電力、自來水、瓦斯管線，除可供特色產業進駐，也將結合休閒遊憩，以觀光工廠模式提供遊客參觀、消費，成為南投縣第一個以觀光工廠為主題的產業園區。

落實埔里地方特色產業微型園區、南投市旺來產業園區、埔里福興溫泉區、草屯手工藝智慧園區、竹山竹藝產業園區是林明溱第二任重要施政，產值及就業機會可觀，完成後將使南投產業更多元。（編輯：林沂鋒）1081029