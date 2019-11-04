北市大龍市場整修完工 5日試營運

（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市市場處今天表示，整修後的大龍市場5日試營運，為慶祝市場全新完工，現場準備200份代表圓滿入厝湯圓給民眾，原82家攤商全數進駐，6樓以上是原本的國宅住戶。

位於重慶北路三段347號的大龍市場因被鑑定為含高氯離子建築物，台北市政府依「台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」在原地規劃重新改建。

市場處指出，大龍市場及社區改建案在民國105年動工，新大樓斥資新台幣14億元，規劃地下4層、地上13層的建物，其中一樓回歸給攤商使用，共82攤，2至5樓由環保局等單位進駐，並有區民活動中心和老人日照服務中心等，6樓以上為國宅共96戶，地下室為停車場，此案也是台北市首例海砂屋重建公辦都更的案例。

市場處表示，大龍市場經過整建後，明天舉辦全館試營運，所有攤商將全部回歸進駐，為慶祝市場重新完工，現場準備代表圓滿招財的湯圓供現場民眾品嘗，此外，新大樓以綠建築為設計方向，內部走文青風格，以黑綠相間的牆面設計，搭配垂掛工業風吊燈。

市場處指出，大龍市場重新分配市場攤位，像熟食與生鮮品分別在不同區域，通道也拓寬，盼可改善傳統市場空間擁擠、環境衛生等狀況，並有行動支付無現金消費服務，歡迎市民明天到場參與。（編輯：李亨山）1081104