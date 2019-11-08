侯友宜啟動輔選行程 將陪柯志恩市場掃街

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市長侯友宜9日將展開輔選國民黨籍立委參選人行程，他今天特地重申將扮演好政黨的輔選角色，但市府公務員不需要因此受影響，一定要嚴守行政中立，絕不能有批評參選人言論。

立法委員柯志恩辦公室今天發採訪通知表示，新北市長侯友宜9日下午，將陪同柯志恩到板橋重慶與國慶黃昏市場，一起在傳統市場掃街、叫賣水果兼拜票。

侯友宜在6日市政會議已先預告，假日與晚間有其他角色要扮演，各區的區長不必受此影響，市府團隊事務官在選舉期間要保持行政中立，嚴守分際，若違反行政中立絕不寬貸。

侯友宜今天仍強調，即使助選仍以市政優先。依據市府公開行程，在輔選柯志恩前，侯友宜明天下午會先視察板橋區音樂公園新建地下停車場工程。

侯友宜今天前往新北市議會定期會，報告市府109年度總預算案。結束後，特地到議會2樓記者發稿區，重申要求區長與事務官，應嚴守行政中立，不要惡意批評任何候選人，否則只會造成社會對立與衝突。

侯友宜說，身為市長有政黨角色要扮演，政務官會有輔選的行程，但一定利用假日及下班時間，不會動用公家資源，對於接下來的輔選行程，他說，政務官一定要去輔選，立委候選人也希望他輔選。

侯友宜也說，市府新聞局也不會知道他輔選行程安排，媒體記者無須詢問新聞局，也不用為難官員。

他說，選舉嚴守行政中立，是最基本與嚴格遵守的原則，但事務官常會看首長的態度揣摩走向表態，或擔心要見風轉舵無所適從。他以自己30多年公職的經驗，分享經常要看長官臉色的心情，這種痛苦的經驗很深刻。（編輯：張銘坤）1081108