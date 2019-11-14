高美蘭未列席總質詢 葉匡時：鼓勵出席不能脅迫

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄市政府觀光局主秘高美蘭未列席總質詢一事今天再受到批評，高雄市副市長葉匡時表示，他會轉告她有關高雄市長韓國瑜先前對議會的承諾，也會鼓勵她出席，但不能脅迫她。

因涉及韓國瑜豪宅案而備受關注的高美蘭近日接連因休假、事假及公假出國而未列席高雄市議會市政總質詢，民主進步黨籍高雄市議員認為高美蘭迴避備詢。

民進黨高市議員李雅慧上午在市政總質詢時詢問葉匡時，並播放今年初高雄市議會議長許崑源在臨時會與韓國瑜的對話影片。

影片中，許崑源問如果議會有需要，是否可以不分政黨地要求高市府公務人員備詢。韓國瑜答覆，「一定，只要領高市府薪水的一定要來」。

李雅慧、民進黨高市議員黃文益及林智鴻等人隨後輪番質問，韓國瑜說話不算話了嗎？

葉匡時答覆，既然韓國瑜有講過，他就會告訴高美蘭，並希望她出席；但從法律面而言，依議事規則只有首長有列席義務。

黃文益質疑葉匡時的說法，他指出，既然議長、市長有共識，就應該遵循。葉匡時回答，「無法脅迫她」，但會把影帶內容及市長的承諾轉告高美蘭，並鼓勵她出席。

林智鴻詢問，如果議會再發函邀高美蘭18日列席，她不出席要如何處理？葉匡時表示，「如果她真的不來，再來看看怎麼處理」，他也會向韓國瑜說明有這樣的事。（編輯：戴光育）1081114