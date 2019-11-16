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花蓮外送員1個月8起事故 縣府輔導組職業工會

最新更新：2019/11/16 13:36
根據花蓮縣警局統計，花蓮美食外送平台上線約1個月，就累積8件外送員交通事故案件，造成6人受傷。因應中央尚未制定管理法令，花蓮縣政府輔導外送員籌組工會，爭取應有權益。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年11月16日
根據花蓮縣警局統計，花蓮美食外送平台上線約1個月，就累積8件外送員交通事故案件，造成6人受傷。因應中央尚未制定管理法令，花蓮縣政府輔導外送員籌組工會，爭取應有權益。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年11月16日

（中央社記者張祈花蓮縣16日電）美食外送員勞動權益受關注，花蓮2家美食平台進駐上線約1個月，就累積8件外送員交通事故案件，因應中央尚未制定管理法令，花蓮縣政府輔導外送員籌組工會，爭取應有權益。

社會處長張逸華表示，2家外送平台上月中陸續進駐後，目前Foodpanda有440名外送員、Uber Eats有350名，接受服務店家則有191間店。根據花蓮縣警局統計，花蓮美食外送平台上線約1個月，就累積8件外送員交通事故案件，造成6人受傷。

張逸華指出，勞動部明年將公布適用全國的美食平台管理辦法，縣府目前也逐步輔導外送員成立職業工會，並將邀集衛生局、警察局及消保官，檢視現有法規能否保障外送員應有權益。

張逸華說，礙於外送平台為新興產業，有別既有公司行號的運作方式，沒有固定辦公室、集會時間及區域領導人，加上總公司又在台北，因此僅能透過臉書、通訊軟體詢問外送員成立職業工會的意願。

勞動部日前認定5家美食外送平台與外送員為僱傭關係，花蓮2家外送平台也在其中。張逸華指出，僱傭適用勞基法，在工時、加班皆有限制，但僱傭或承攬關係仍要以契約內容檢視；目前縣府尚未收到勞動部正式公文，會持續輔導外送員成立職業工會。（編輯：洪學廣）1081116

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