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侯友宜：新北校舍美強生 任內將投入84億元

最新更新：2019/11/19 20:11
新北市長侯友宜（中）19日視察江翠國中老舊校舍整建工程表示，未來4年任期內共花費新台幣27億元整建補強老舊校舍279棟，花57億元改建新建16校的校舍，希望打造良好的學習環境。中央社記者王鴻國攝　108年11月19日
新北市長侯友宜（中）19日視察江翠國中老舊校舍整建工程表示，未來4年任期內共花費新台幣27億元整建補強老舊校舍279棟，花57億元改建新建16校的校舍，希望打造良好的學習環境。中央社記者王鴻國攝　108年11月19日

（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市長侯友宜今天視察板橋區江翠國中老舊校舍整建工程表示，任內4年要花新台幣84億元整建、補強老舊校舍279棟，新建、改建16校的校舍，要讓同學們有一個良好的學習環境。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，江翠國中校舍整建工程經費達3億多元，工期分2期；第1期工程明年6月完工，待工程全部完工，江翠國中將很棒的學習環境跟空間，不但有幼兒園、有自立廚房，還有漂亮的教室。

侯友宜表示，新北市對校舍非常重視，未來的任期內，將花費27億元整建、補強老舊校舍279棟；投入57億元改建、新建16所學校的校舍，合計經費達84億元。

工務局長朱惕之表示，為延續江翠國中原校舍的整體氛圍，此次在設計上採用繽紛色彩的斜屋頂，讓整體視覺更有活力。值得一提的是，工程設計避免陽光直射教室，影響學生學習，燈具可配合日照、開窗方向及空間使用方式等不同模式開啟，更具省電效益。

教育局長張明文表示，為提供學生安全、進步及舒適的受教環境，於108年到111年啟動「新北校舍美強生計畫」，預估投入84億元。從美感、補強、生態永續等面向進行校舍補強、老校更新及新設校，改善校園安全，打造適合學生成長的永續環境。（編輯：屈享平）1081119

新北市長侯友宜（前）19日視察板橋區江翠國中老舊校舍整建工程，實際體驗課桌椅等教學環境，要求第1期工程能如期如質於109年6月完工。中央社記者王鴻國攝　108年11月19日
新北市長侯友宜（前）19日視察板橋區江翠國中老舊校舍整建工程，實際體驗課桌椅等教學環境，要求第1期工程能如期如質於109年6月完工。中央社記者王鴻國攝　108年11月19日
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