傳畜產前總經理貶成清潔工 柯文哲：調查後再說

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北20日電）媒體報導台北畜產運銷公司前總經理遭貶成清潔工。台北市長柯文哲今天說，不清楚細節，有爭議、抱怨等調查後再說。台北畜產公司指出，屬正常人事調動與協助清潔工作。

柯文哲上午無公開行程在市府11樓接受聯訪，媒體詢問，鏡週刊報導，柯市府職場霸凌台北畜產運銷公司前總經理楊嘉仁，連下公文貶成清潔工。柯文哲作上述表示。

柯文哲說，並非總經理就不能掃廁所，「我們有時候也會幫忙掃」，強調不清楚細節，有爭議、抱怨等調查後再說。

記者詢問他何時掃過廁所，柯文哲表示「當學生時」，話鋒一轉，指自己每次都在罵教育局，現在台北市學校廁所都外包給清潔公司處理，「實在是不好，我不贊成這種國民教育」。

對於台北畜產運銷公司前總經理楊嘉仁遭貶成清潔工，公司董事長葉文忠接受電話訪問時說，楊嘉仁曾被檢舉涉嫌圖利廠商，事後被移送檢調，經公司內部調查認為楊有疏失但沒違法，楊自行請辭總經理，目前職務為專員。

葉文忠說，公司清潔人員10月初因開刀請病假造成人手短缺，公司決定調派同仁一起打掃，不只楊嘉仁協助，現任總經理姚量議等人也有幫忙。他當時認為楊曾是前總經理，協助清潔較敏感，事後楊就調回處理原本業務，這不能稱為職場霸凌，是正常人事調動與協助打掃。

台北畜產運銷公司表示，楊嘉仁調職是由董事會決定，目前公司同仁包含董事長共37人，當時協助清潔等工作有11人。

姚量議去年6月已完成階段性任務請辭畜產運銷公司總經理，由楊嘉仁接任。之後，楊自行請辭總經理，台北畜產運銷公司今年9月間開董事會，由姚量議回鍋接任總經理。（編輯：李亨山）1081120