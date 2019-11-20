侯友宜：事務官不希望淪為選舉口水戰目標

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市長侯友宜今天表示，感謝台商在新北落實投資新台幣1061億元，也感謝中央聽進建議協助工業區立體化，解決台商或外商投資的困難。他說，事務官不希望淪為選舉口水戰目標。

侯友宜今天在市府18樓會議室主持市政會議，會後接受媒體聯訪，說明台商回台投資在新北市設廠，與市府招商的狀況。

侯友宜說，市府經濟發展局職員非常辛苦，他給予的招商引資目標額為1000億元，如今招商的成績已達標，台商落實投資1061億元。

他說，謝謝市府職員在第一線打拚，也謝謝廠商支持在新北市投資，同時，非常謝謝中央聽進地方政府的建議，盼廣泛推動工業區立體化。

侯友宜說，新北市拚經濟永遠是第一要務，他參加第一次行政院院會時就向中央報告過，新北市很多的工業區沒有被列為工業區立體化的對象，造成很多台商甚至外商要進到新北市投資的困難。

他表示，特別向經濟部長沈榮津、也與內政部溝通，地方政府反映的心聲，中央聽進去也確實給予協助。

侯友宜表示，選舉到了，很多不必要的口水，甚至無意義的鬥來鬥去，會抹煞第一線同仁的辛苦；應給予事務官鼓勵，讓他們好好做事情，將市政經濟做得更好，不需要淪為被討論的對象，成為選舉口水戰的目標。

侯友宜表示，在行政院院會、新北市議會都說過，無論是中央或其他單位，只要對新北市的任何建設有幫助，都心存感恩。唯有大家一起努力團結，中華民國才會有力量，台灣才能深耕。

新北市經發局長何怡明19日表示，新北的投資環境持續被看好，截至19日已服務台商43件，投資金額預估2586億元。其中，已購地或取得建照的投資案，落實金額累計成長到1061億元，創造的就業機會預估達2萬3558個。（編輯：李亨山）1081120