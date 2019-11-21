高市府官員相繼請假 綠議員批迴避議會監督

（中央社記者王淑芬高雄21日電）繼被指為捲入市長韓國瑜豪宅炒房案的觀光局主秘高美蘭請1個月長假後，市長辦公室主任邱源寶、市長機要秘書趙子淵也相繼請假，民進黨市議員簡煥宗怒批團隊成員迴避議會監督。

市府新聞局證實，基於行政中立，趙子淵自10月16日請到明年1月11日，邱源寶則自11月11日請假到12月6日。

簡煥宗明天將進行市政總質詢，他基於需要透過議會行文市府邀邱源寶列席備詢，但是市府今天答覆「邱主任請事假不克列席」，簡煥宗不滿點名官員請假，於是將市府函覆公文揭露於臉書並貼文「又來了、整個團隊不敢面對、只會請假！」

簡煥宗告訴中央社記者，近來屢屢看到趙子淵隨行韓國瑜，於是他向機要職缺單位調閱差勤情形未果，改向市長辦公室詢問，才知道邱源寶也請假。他說基於需要請邱源寶備詢，沒想到韓市府爆請假潮，大家有樣學樣跟著「放韓假」，更不滿團隊成員以請假迴避議會監督。

他說，韓國瑜在議會公開宣示過「只要領高市府薪水一定要來（備詢）」；但被點名的人卻都請假迴避，簡煥宗批評韓團隊傲慢、藐視議會。（編輯：謝雅竹）1081121