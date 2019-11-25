土魠魚宴大賽 料理澎湖特有海鮮美味

澎湖縣政府「土魠魚宴競賽」參賽業者需要在150分鐘內完成一桌8道菜的宴席，最終由澎湖福朋喜來登酒店贏得冠軍，縣長賴峰偉（右4）頒贈獎金。（澎湖縣政府提供）中央社 108年11月25日

（中央社澎湖縣25日電）澎湖縣政府「土魠魚宴競賽」，參賽業者以土魠魚作材，在2個半小時各烹調出8道美味的團餐料理，澎湖福朋喜來登酒店拔得頭籌，贏得冠軍，獲新台幣3萬元獎金。

澎湖縣「土魠魚宴競賽」今天計有縣內家餐飲業者參賽，各家需在150分鐘內完成一桌8道菜的宴席，各家渾身解數，端出有酸菜土魠魚、芋香土魠麵線、蘿蔓金絲土魠魚、芙蓉土魠魚捲、土魠半煎煮及香草土魠魚濃湯等，更有著澎湖才有的煎熱、高麗菜炒花生、石鮔料理、南瓜米苔目及蛤蠣燴絲瓜等澎湖最道地的饗宴菜色，各具特色與美味。

縣府邀請5位專家學者，就菜餚味道口感、衛生處理、烹調技術、時間掌控及整體質感等進行評分。

澎湖五星級的福朋喜來登酒店拔得頭籌，贏得冠軍，馨鱻小館及668海鮮餐廳2家則分居2、3名，由澎湖縣長賴峰偉頒贈3萬至1萬元不等獎金。原味花菜干餐廳、好灶頭特色農家菜等2家則獲得優等。

澎湖縣政府旅遊處表示，這次土魠魚宴競賽各業者使出渾身解術將廚藝發揮到極致，讓澎湖的冬天展開美麗的盛宴，也希望藉由一系列的美食活動，以美味、鮮味、澎湖味組成層層好滋味，讓更多遊客戀上澎湖、來澎湖享受濃濃的戀戀海味。（編輯：黃世雅）1081125