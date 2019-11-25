南投消防局防災月曆 除猛男美女連縣長也來參一咖

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣政府消防局邀猛男、美女消防員製作1200份民國109年月曆今天曝光，將作為防災宣導品，內容呈現消防局精實戰力，也邀南投縣長林明溱入鏡，展現防救災團隊上下一心。

林明溱去年「亂入」消防局防災月曆引發熱議，消防局延續話題，今年再邀林明溱與消防局長林聰吉及一群「猛男、美女」消防員拍攝封面，林明溱也化身水線瞄子手成為109年月曆9月主角。林聰吉說，林明溱是南投縣的大家長，也是救災團隊堅實後盾。

109年8月主角是熱愛救護的鳳凰志工蕭鈺，消防局表示，蕭鈺視病猶親，總是把握每次為民眾服務機會，親切笑容使人「好想讓她詢問病史」；南投縣鳳凰志工隊人數達748人，是救護任務出勤時重要夥伴，成員不乏熱愛緊急救護、善心助人的各年齡層俊男美女。

消防局表示，109年2月是消防猛男林冠儀，他今年前往中國大陸成都參加世界警察和消防員運動會，分別在臥推93公斤量級、臥推加硬舉總和項目獲得1金、1銀，是貨真價實的南投之光；11月照片則是請來繩索教官群爬上10多公尺高樹冠拍攝，連攝影師都要爬上樹。

消防局表示，5月邀請「急流幫」水域救援專業教官群拍攝，海豹部隊成為「海報部隊」，要提醒民眾戲水應選擇安全水域；6月則是女消防員帶著女兒一起入鏡，女兒緊緊抱著媽媽，代表每一名救災人員就像一般人，背後都有一個家等著他們平安回家。（編輯：黃世雅）1081125