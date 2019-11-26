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金爐封閉維修引民怨 頭份殯儀館：已恢復使用

最新更新：2019/11/26 14:49

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣頭份市立殯儀館金爐啟用不到3個月即暫時封閉維修，一旁民間私設小型焚化爐近日公布要漲價，引起市民抱怨。頭份市殯葬管理所今天表示，公設金爐已恢復正常使用。

頭份市立殯儀館內原有一座小型不鏽鋼金爐，因爐口較小，無法投入體積較大的庫錢、紙紮，因此在旁增設一座大型金爐，於今年8月完工啟用，但有民眾近來發現，大型金爐使用不到3個月即封閉維修，而一旁民營小型焚化爐也貼出公告，12月起漲價，引發議論。

林姓女子25日在臉書社團「我是頭份人」貼文指出，公立金爐故障，必須排隊使用小金爐，或是從殯儀館旁的小路，找特定業者焚燒，竟還要被坐地起價，從1000元漲到1500元，質疑「難道小市民家中遇到變故，就要吃這虧嗎」。

頭份市殯葬管理所長戴志村今天表示，大型金爐於11月14日廠商維護時，發現爐口牆面的防火泥有部分脫落，因此公告暫時封閉進行保養維修，昨天下午檢查完畢後，已經恢復開放使用。

戴志村指出，以往考量環保，僅設置小型焚燒紙錢的金爐，但後來發現家屬仍有焚燒體積較大的庫錢、紙紮需求，才透過二期工程經費增設大型金爐，期望兼顧環保、使用管理及風俗民情。

戴志村說，目前殯儀館所屬2座新舊金爐同時開放，原則上，仍期盼民眾燒紙錢就好，大型庫錢、紙紮「能免則免」，至於衣物及有塑膠類物品則禁止投入燃燒，希望民眾配合。（編輯：方沛清）1081126

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