議員檢舉高美蘭財產申報不實 高市府：有補正

（中央社記者王淑芬高雄27日電）高市府政風處長林合勝今天證實，觀光局主任秘書高美蘭日前補正財產申報資料，政風單位也因為市議員檢舉她申報不實而啟動實質審查，如發現有故意申報不實就會呈報法務部裁罰。

高美蘭捲入高雄市長韓國瑜購房風波，多名民進黨市議員點名她列席議會備詢，不過她多次請假未列席，遭到民進黨議員的批評，她於18日聲明要請事假1個月，民進黨市議員康裕成還點名她財產申報不實，並於議事廳內提出檢舉，要政風單位調查。

今天有週刊報導，高美蘭發出聲明請長假前一天，財產申報資料突然異動，並增加了保單以及2筆與配偶的創業投資款項等。

林合勝接今天受中央社記者採訪，證實高美蘭已補正資料，至於補正內容他並沒有去看。

他說，依照公職人員財產申報法，要從實申報，如如果當事人有疏漏就要補正，依規定，如有故意申報不實，政風單位會呈報法務部裁罰。

市府觀光局代理局長邱俊龍被問到有關高美蘭補正財產資料一事，他說，並不清楚，不過能了解首次申報若有疏漏就補正。

高美蘭於22日發表聲明請辭，還說因政治立場不同遭「到追殺」。對於高美蘭請辭一事，邱俊龍表示，尚未收到她的辭職書，可能近日會提出辭呈。

高美蘭在聲明中強調，請無薪長假純粹為保持行政中立，與貪戀職位無關，原本打算待事情告一段落，將督導的業務交接完成後即辭職，讓觀光局不再受干擾。然而，事實一再遭到扭曲，為免影響市府運作，即日起辭去觀光局主秘一職。（編輯：陳清芳）1081127