金門飲酒文化盛行 酒駕防制也好讚

金門縣今年榮獲交通部「金安獎」卓越獎及「酒後駕駛防制專案績優」獎，縣長楊鎮浯（右）28日在縣務會議前獎勵相關有功單位，由金門縣警察局副局長黃柏燊（左）代表受獎。中央社記者黃慧敏攝 108年11月28日

（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門縣榮獲交通部「金安獎」卓越獎及「酒後駕駛防制專案績優」獎，金門縣長楊鎮浯今天指出，金門地區飲酒文化盛行，還能夠在酒後駕駛防制專案獲獎，十分難能可貴。

交通部為表揚全台灣地區道路交通安全宣導有所貢獻的單位及個人，從1989年開始設立「金安獎」，該獎項被譽為道安界的「奧斯卡」。今年金門縣政府獲得最高榮譽「卓越獎」外，金門縣警局獲得「酒後駕駛防制專案績優」獎項殊榮。

楊鎮浯上午在縣務會議前獎勵相關有功單位，由金門縣警察局副局長黃柏燊代表受獎。楊鎮浯表示，金門縣能獲頒全台灣地區「金安獎」卓越獎殊榮是最高的榮譽，感謝所有維護交通安全有功的單位及個人的努力。

他特別提到，金門飲酒文化盛行，如何在保障鄉親安全及整個文化氛圍中取得平衡，考驗執法人員智慧；縣警局能以防制酒駕專案獲得績優獎，展現執法決心，尤其難能可貴。

金門縣警察局交通隊指出，經過多年酒駕防制宣導，民眾酒後不開車意識逐年提高；但一般人忽略隔天宿醉駕車及白天酒駕是更危險，因此，交通隊取締酒駕跳脫以往夜晚路邊攔檢模式，回歸到以維護交通安全為主，針對容易肇事路段及時間，加強巡邏守望，提高執法強度與密度，確實有效降低酒後駕車肇事件數。

金門縣交通隊副隊長蔡志慶表示，根據交通隊最近一週的統計，易肇事時間於上午10時到下午2時，路段在金城鎮民權路、民生路、伯玉路2段及環島北路1段，金湖鎮黃海路、南機路、太湖路2段及環島北路4段。

金門縣警局指出，金門縣獲得卓越獎的事蹟有9項，其中之一項是首次到金門監獄辦理「酒駕再犯專班」，進行實地教育課程，讓學員瞭解監獄中生活，以震撼教育方式達到遏阻酒駕的效果。（編輯：戴光育）1081128