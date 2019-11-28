全台步道票選 桃園市府盼30條路線脫穎而出

知名的登山健行交流平台健行筆記舉辦「全台縣市步道大票選」，桃園市政府28日表示，桃園市有30條步道列入線上票選，充滿甲蟲的羊稠森林步道（圖）也在其中。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年11月28日

（中央社記者邱俊欽桃園28日電）國內登山健行風氣盛行，桃園市三坑自然生態公園步道等30條步道，被視為具有豐富自然生態美景，桃園市政府表示，希望能在「全台縣市步道大票選」脫穎而出，一起看見桃園之美。

知名的登山健行交流平台健行筆記正在舉辦「全台縣市步道大票選」，邀請全台灣各縣市的朋友，一起選出全台必訪的步道，各縣市政府近日也催票，希望能將轄區內的步道攬勝景點，躍升於國人眼前。

桃園市政府今天表示，桃園市有30條步道列入線上票選之列，包括人氣超夯的三坑自然生態公園步道、刺激的小烏來天空步道、充滿甲蟲的羊稠森林步道，東眼山步道、巴陵古道等都名列其中，範圍更遍及龍潭、復興、蘆竹、大溪、龜山、觀音、楊梅、桃園等行政區內。

桃園市政府也希望藉由民眾的票選，推薦更多值得一遊的豐富自然生態步道，讓民眾一起看見桃園之美。（編輯：卞金峰）1081128