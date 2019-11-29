挺韓活動惹爭議 高市警：違者將從重議處

（中央社記者陳朝福高雄29日電）挺韓社團12月2日舉辦授旗活動，高市警局防治科陳姓股長在LINE發出通知單。議員簡煥宗今天要求市府嚴守行政中立，放過辛苦警察；市警局已調查是否違反行政中立，違者將從重議處。

民進黨高雄市議員簡煥宗在新聞媒體群組貼出「1202高雄市挺韓社團授旗活動」照片，並表示「國瑜機器動得好厲害，請放過辛苦的警察同仁」，他說，競選活動造勢動員很常見，但是請保安科、交通大隊、刑警大隊在活動前回報授旗代表，給警察局防治科民力股股長，這樣的事情就很少見了。

簡煥宗表示，沒有想到現在民力股還要處理業務範圍之外的工作，要幫忙整理挺韓授旗造勢，請高雄市政府要嚴守行政中立，放過辛苦的警察同仁。不要讓市府機關淪為市長韓國瑜的選舉機器。

由於高雄市警察局新聞稿的撰稿人也是陳姓股長，簡煥宗不滿表示，現在出事了卻切割、被懲處。真的是在為難警察同仁，且誇張的是「自己寫自己被懲處的新聞稿」。

對於外界的質疑，市警局除發布新聞稿，也由防治科長翁榮華說明。翁榮華說，陳姓股長也是民防總隊秘書作業組成員，昨晚下班後協助代為通知，一時不察直接LINE出通知單，將由督察室進一步調查違反情節。

翁榮華表示，本案緣於民防總隊副指揮官黃富義欲邀集民防總隊所屬民防、義警、義交、義刑4個大隊參加1202挺韓授旗大會，因黃富義工作繁忙，請民防總隊秘書作業組協助代為通知4個大隊。

翁榮華說，民力股陳姓股長未經請示即主動協助代為通知各民力單位承辦人，邀集民力參加大會，並請各民力單位將資料報至民力股彙整。得知後立即指示不宜介入政治活動，並調查違反行政中立情形，如有屬實將依規定懲處。

高雄市警察局新聞稿表示，防治科於28日晚間8時許通知各民力大隊參加挺韓社團授旗活動，有違反公務人員行政中立之嫌。再次重申嚴格要求所屬同仁應確實遵守公務人員行政中立法相關規定，違者將從重議處。（編輯：黃世雅）1081129